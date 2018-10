Laura Bozzo 'estalla' contra su expareja: “Si trabajó fue por mí y ganó fortunas”

Ciudad de México.- Laura Bozzo estalló en contra de su ex, Cristian Zuárez, y afirmó que ahora sí llegará hasta las últimas consecuencias en su demanda contra él, luego de que el argentino publicara en redes sociales una conversación íntima.

Lo único que puedo decir es que hay una demanda que ya está recibida, y esa demanda es por extorsión, por chantaje y porque el artículo 16 de la Constitución Mexicana consagra el derecho a la privacidad, salvo que un juez lo ordene, nadie tiene por qué sacar conversaciones, además conversaciones del 2016 que no encajan y que nadie entiende de qué es”, expresó.

Sobre lo que intentó probar el músico en la conversación que mostró, Bozzo explicó:

Él señala que yo no lo dejaba trabajar y lo curioso es que yo le di trabajo, porque si él trabajo fue por mí, y ganó fortunas ”.

De la misma manera, la conductora dice ahora que está soltera la pasa mejor que nunca, pues es dueña de su tiempo y puede hacer lo que quiera.

Me siento que me he reencontrado conmigo misma”.