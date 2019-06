Laura Bozzo reacciona al ver a su expareja comprometerse con su novia

Ciudad de México.- La conductora peruana, Laura Bozzo, reaccionó ante la propuesta de matrimonio que le hizo su expareja Cristián Zuárez a su actual novia, tras asegurar que ya era hora que alguien lo acepte.

Que alguien lo acepte, a mí me lo pidió siete veces y nunca lo acepté, los anillos me los quedé yo, el último se lo tiré, seguro que es ese, o no sé”, dijo la presentadora.