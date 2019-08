Laura Bozzo responde a petición de que le sea retirado el Honoris Causa

Ciudad de México.- La famosa conductora, Laura Bozzo, durante una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, dio su opinión acerca de las peticiones que se realizaron para que se le fuera retirado el Honoris Causa que recibió recientemente, y aseguró que esto se trata a causa de una discriminación por su nacionalidad.

A mi me da todo el derecho de iniciar una demanda en derechos humanos, por discriminación, estoy pensando en hacerla. Con que derecho usan mi nombre, hay 20 personas a las que se les dio este doctorado, a mí me gustaría que todas ellas expongan haber si algunas de ellas tiene un currículum como el mío", señaló Laura.

La también abogada aseguró que también es mexicana según su estatus migratorio, por lo que no se debería de discriminar y considera que es una situación muy fea.

Sin embargo, señaló que esta dispuesta a regresar el Honoris que se le fue entregado pues su mayor reconocimiento es el apoyo y cariño de su público es lo mejor que podría recibir.

La gente me dice, ¿cómo la van humillar de esa manera?, y yo les digo, a mi no me importa por qué yo tengo mi doctorado por méritos propios", finalizó.