Laura Bozzo revela cosas sobre el día que se enteró de la infidelidad de su ex

Ciudad de México.- La conductora, Laura Bozzo, declaró en un programa que persiguió a su ex Cristian Zuárez con un cuchillo por toda la casa, para cortarle el ‘pajarito’, el día que se enteró de su infidelidad.

La peruana detalló cómo habían ocurrido los hechos, cuando se le cuestionó sobre la acción que había hecho.

Yo no sabía absolutamente nada, entonces en ese momento él empezó a decir que no, que eso no era verdad, que todo había sido un invento de sus hermanos, en fin, me inventó todo eso y yo me fui a la cocina, sentía la rabia y la impotencia y lo que quería era asustarlo”, dijo Laura.