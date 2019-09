Laura Bozzo se 'lanza' contra Yolanda Andrade: "Estoy asqueada y furiosa"

Miami, EU.- La conductora Yolanda Andrade despertó gran polémica entre el público y los medios luego de que asegurara que mantuvo un amorío secreto con Verónica Castro, declaraciones que molestaron a la actriz de 66 años y que de inmediato desmintió.

Ante esto, Laura Bozzo no se quedó callada y explotó contra Andrade en el programa El Gordo y la Flaca donde aseguró que sus “mentiras” son una falta de respeto para Verónica y su familia.

Debo decir que estoy indignada, asqueada, furiosa. Para mí la amistad es sagrada, uno no traiciona a un amigo menos cuando esa persona ha sido tan importante en tu vida, cuando ha dado lo mejor de ella para sacarte de un momento difícil, que tú, Yolanda Andrade, estabas pasando," dijo Bozzo.

Verónica Castro es la reina, la ‘mera mera’, la sucesora de María Félix ¿cómo se atreve a faltarle el respeto a una persona mayor que tiene una familia, nietos, que tiene que salir estando enferma ella a defenderse de estas porquerías? no se vale, el mundo da vueltas y al final cada quien recibe lo que se merece", aseguró la conductora de 68 años.

Recientemente la madre de Cristian Castro pidió encarecidamente a Yolanda que ya no la nombre y que haga de cuenta que no existe, además señaló que tiene muchos años que no la ve.