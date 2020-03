Laura Flores, afectada por coronavirus; se queda sin papel de baño por escasez

California, Estados Unidos.- Laura Flores empleó sus redes sociales para enviar un mensaje para las personas que hicieron compras de pánico de papel higiénico pues causaron desabasto de este producto.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de Soltero con hijas mostró que se encontraba en un supermercado estadounidense y no hay ni un solo paquete de papel.

En Estados Unidos no hay papel higiénico, o sea no entiendo, no se que tiene que ver realmente la necesidad de la higiene y de ser limpios con el coronaviru", comenta.