Laura G es festejada con un baby shower en pleno programa

Ciudad de México.- La conductora Laura G, tuvo su baby shower en la emisión del programa en el que participa, Todo un Show.

Fue la producción la que le organizo el evento, la tarde del miércoles, hicieron juegos y estuvieron las amistades de la conductora.

Además, que los papás de Laura, le mandaron buenos deseos a la futura madre, al igual que dos amigas de ella e hizo que la conductora rompiera en llanto durante el festejo.

Este embarazo lo he disfrutado al máximo, me siento feliz porque he podido seguir haciendo mis cosas, trabajar y estar pendiente de todo", dijo la presentadora.