Laura G y la conmovedora historia que vivió junto al amor de su vida

Ciudad de México.- En una sección de Venga La Alegría, la conductora Laura G narró la historia de amor que vivió al lado de su esposo Nazareno Pérez Brancatto, con quien logró procrear dos hijos.

La presentadora narró que conoció a Nazareno en una reunión que organizó Facundo en su casa y posterior a ese suceso, ambos volvieron a salir a una cena.

Después de un tiempo de conocerse, el productor argentino le planteó la posibilidad de consolidar su relación y formar una familia juntos.

Si hay algo que le agradezco es que se sentó frente a mí y me dijo: 'Mira Laura yo te llevo cuatro años a lo mejor tú estás en la edad de querer hacer fiesta, conocer a más personas, pero yo no, yo quiero formar una familia. Si tú eres la persona vamos a hacer esto juntos, sino no pierdas el tiempo conmigo'. Desde ahí ha cumplido su promesa", relató Laura G.