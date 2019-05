Laura Zapata apoyaría 'homofobia' de 'Chente' por ser "una gloria nacional"

Ciudad de México.- Laura Zapata externó su apoyo incondicional a Vicente Fernández luego de ser señalado de homofóbico tras declarar que rechazó el trasplante de un riñón por temor a que fuera de una persona gay o drogadicta.

A pesar de las innumerables críticas y burlas que recibió Don 'Chente', varias personalidades han salido en su defensa. Asegurando que las persona son libres de externar su punto de vista sobre cualquier tema, la hermana de Thalía declaró:

Yo creo que, así como se respeta la decisión de la sexualidad de LGBH, no me las sé de memoria, no es grosería, LGBTTI, también se debe respetar el pensamiento de Vicente Fernández, y no hay que satanizar a nadie”.

Conjuntamente, la actriz mexicana destacó la gran trayectoria de Don Vicente, y pidió respeto ante las declaraciones que personalidades como él puedan brindar.

Los que piden respeto, resulta que no lo dan, porque sabes que si alguien da una opinión en la que no están de acuerdo algunos, se vayan en contra de un señor que es una gloria nacional, no me parece. También pido respeto, sobre todo para los ídolos nacionales. Yo lo respeto profundamente y hay que respetar lo que él expone y lo que él piensa. Yo respeto a todos, porque me respeten a mí”.