Laura Zapata da contundente mensaje a AMLO: "Todo de maravilla ¿verdad?"

Ciudad de México.- La actriz, Laura Zapata, recurrió a su cuenta de Twitter para 'arremeter' contra el presidente de México, AMLO, a quién señaló de no hacer nada contra el narcotráfico usando cómo referencia el discurso de Felipe Calderón en 2012 a favor de la lucha contra está problemática.

Recordemos que Calderon durante su discurso aseguró que la ley era unicamente de los mexicanos y no del narco señalando que al menos en su Gobierno sería de esa manera, a pesar de que en pasados o futuros mandatarios cambiaran eso, a lo que la actriz de Televisa aseguró era López Obrador.

Y no. Aquí, la ley no es ni de 'ElChapo', ni de Los Zetas, ni del Golfo. Aquí es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la de los mexicanos... A lo mejor viene otro presidente y hace exactamente lo que tú quieres que no se meta, que se quede sentadito, calladito, volteando para otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad", dijo en 2012 Calderon.