Laura Zapata dice que el papá de Thalía era "una persona abusiva y alcohólica"

Ciudad de México.- Laura Zapata ha dejado claro que no tiene mucha simpatía con doctor Ernesto Sodi, quien falleció cuando su sobrina Thalía tenía apenas 5 años. De acuerdo a People en Español, la tía de la famosa cantante, hizo fuertes declaraciones entorno al padre de Thalía que han desatado tremenda polémica.

Yo a ese lo pondría en el infierno. Nunca me permitió estar con mi mamá, cuando le dijo a mi mamá ‘no quiero niña’ una niña de tres años, ¿qué te puede hacer?”, contó en una reciente entrevista para el programa de televisión Hoy.

En la entrevista, Laura Zapata describe al papá de la estrella mexicana como ‘una persona abusiva’ y ‘alcohólica’.

Se murió realmente de cirrosis hepática. No me quería desde niña. Era una persona con unas fobias muy gruesas y que cortaba cables de teléfonos y que no quería ruidos”, afirmó la actriz.