Laura Zapata enfurece por perder papel de Catalina Creel ante una extranjera

Ciudad de México.- Laura Zapata sigue mostrando su descontento luego de revelarse que será la actriz española Paz Vega quien interprete el personaje de Catalina Creel en el esperado remake de la telenovela Cuna de Lobos.

Durante una conferencia de prensa organizada en su casa para hablar del controversial tema, la actriz mexicana expuso su descontento sobre todo porque una colega extranjera consiguió esta oportunidad.

Quiero exponer el pensamiento de todos los mexicanos y de muchos de los que he leído y el mío personal, que es que basta de malinchismos en nuestro país, yo creo que en México hay mucho talento y muchas actrices con talento que podrían haber hecho este personaje”, declaró.

De la misma forma, la hermana de Thalía agradeció el apoyo que el público le ha brindado antes y después de darse a conocer que Vega obtuvo el papel.

El público jugaba a las encuestas y en todas yo salía en primer lugar, en la única encuesta que no salía en primer lugar fue cuando no me pusieron”, dijo.