Laura Zapata se 'lanza' contra Adame: "Solo saca la porquería que trae dentro"

Ciudad de México.- Luego de recibir comentarios negativos y señalamientos que considera falsos, la actriz Laura Zapata reveló que emprenderá acciones legales en contra de Alfredo Adame, pues considera que las declaraciones del actor ya rebasaron los límites.

Recordemos que el famoso ha asegurado en varias ocasiones que Zapata fingió su secuestro en el 2002 y que él tenía un amigo comandante en la unidad anti-secuestro que le confirmó, que todo se trató de un montaje para sacarle dinero a Thalía.

Respecto a si ya entablo la demanda y si ha conversado con Adame al respecto, Zapata comentó.

No, todavía no, ya empezare la demanda contra esta persona. No pues no tenemos nada que hablar, no es un tema que nos atañe, yo de alguna manera no había querido hablar de este hilacho de engendro, pero ya me cansó, habla de la madre de sus hijos, de su cuñada, o sea, es una gente que está muy infeliz con su vida y entonces pues avienta su porquería ¿no?, lo que trae dentro”.