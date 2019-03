Laura Zapata se lanza contra Angélica Rivera: "Me toca a mí ser Catalina Creel"

Ciudad de México.- Laura Zapata sigue levantado la mano para representar el papel de Catalina Creel en la nueva versión de Cuna de Lobos, y así lo manifestó durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación.

Yo creo que a mi me tocaría hacer la Catalina Creel porque soy la actriz que más villanas ha hecho en la televisión en Televisa y pues además todas mis villanas han sido muy queridas, llenas de éxito, a mí me correspondería, pero bueno, no soy la dueña del balón, no sé qué pensamientos tengan”, dijo la actriz.