"Le deseo bendiciones": Aleida Nuñez responde a insultos de Bárbara de Regil

Ciudad de México. - Luego de que Aleida Núñez mencionara que quería realizar un reto para comprobar si el trasero de algunas famosas es real o si contaban con procedimientos quirúrgicos para lucir sus glúteos grandes, Bárbara de Regil insultó a la actriz.

Bárbara insultó a Núñez, pues dijo "yo opino que no ma(…) Aleida Núñez, que cada quien haga con su cuerpo lo que se le dé la gana", esto hizo que la actriz de Por amar sin ley respondiera ante lo sucedido.

Aleida cuando se enteró de los comentarios de su compañera, no quiso quedarse en silencio y respondió "le deseo bendiciones y todo el éxito que sé que lo tiene pero le deseo que tenga mucho más".

También señaló que no era su deseo el generar más violencia contra otras mujeres, incluyendo a Bárbara a pesar de haber recibido un insulto de su parte.

(Bárbara) contestó con una grosería y me extrañó que ella contestara groserías, imagínate…yo sería incapaz de dirigirme con una grosería a otra mujer, jamás, porque violencia genera violencia y yo no estoy dispuesta a eso".

Además declaró que no pretendía descubrir a sus compañeras, "lo que es la ironía de la vida, yo lo hice precisamente para defenderlas porque yo dije ‘a quien no le quede el saco que no se lo ponga’, al contrario si alguien está libre de eso pues no tendría por qué sentirse insultado".