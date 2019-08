"Le dí mi patadita del éxito": Barbara Mori habla sobre la nueva 'Rubí'

Ciudad de México.- La actriz, Barbara Mori, fue entrevistada por varios reporteros entre ellos uno del programa Hoy, y señaló sentirse muy alegre en estos momentos de su vida y de igual manera señaló que le deseo suerte a Camila Sodi, la nueva intérprete de Rubí.

La entrevista inició con el aspecto personal, donde admitió sentirse alegre de llevar una vida sumamente tranquila y de ya no estar rodeada de paparazzis.

Soy muy feliz. Pues no ya no tengo paparazzis y eso me hace muy feliz también. Ya no sufro y ni extraño eso para nada, la verdad es que llevó una vida bastante tranquila alejada de todo esto y me gusta, hago lo que quiero, cuando quiero, me siento muy afortunada muy bendecida".