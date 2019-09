"Le dije que no me tocara": Guapa actriz niega amorío con José Luis de Río Roma

Ciudad de México.- La guapa actriz, Ximena Córdoba negó tajantemente sostener un romance con José Luis Roma, integrante del dúo musical Río Roma, luego de que ambos fueran captados en una cita.



La modelo, actriz y conductora colombiana, quien hace unos meses también fue ligada sentimentalmente a Julián Gil, confesó en entrevista para Televisa Espectáculos que su encuentro con José Luis fue únicamente amistoso.



Al respecto de las imágenes donde aparece abrazada por el cantante, explicó:

Te lo juro, mira tengo los mensajes de texto, él me invitó a cenar, cuando estábamos saliendo estaba haciendo frio y José se me acercó porque tengo mis manos en el celular, puedes ver en las fotos, yo no le estoy correspondiendo en lo absoluto".

Él me puso la mano encima y dijo: ‘tienes frío’, porque si estaba haciendo mucho frio, y yo le dije: ‘hey, no me pongas la mano encima, seguro hay paparazzi y no quiero que inventen chismes’”.