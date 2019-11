¿Le dijo robamaridos? Vanessa Guzmán aclara pelea con Irina por celar a Gabriel

Ciudad de México.- Vanessa Guzmán reaccionó al supuesto rumor que apunta a que Irina Baeva le reclamó por estar muy cerca de Gabriel Soto en las grabaciones de la telenovela Soltero con hijas.

La actriz mexicana aseguró que el mensaje en el que ella llama "robamaridos" a la guapa rusa surgió de una cuenta de Twitter que es falsa, negando haber atacado a la novia de Gabriel.

Asimismo, Vanessa aprovechó para resaltar que en su trayectoria le han inventado bastantes chismes como que está divorciada, tiene varios hijos y también ha protagonizado escándalos.

Me he casado, me he divorciado, me he embarazado, he tenido 20 hijos […] Con casi 25 años de carrera, ya estoy curada de espantos de todo lo que se me ha dicho y se me ha inventado”, explicó.