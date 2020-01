"Le eché choro y me creyó": Danna Paola revela que mintió para evitar una multa

Ciudad de México.- Además de revelar si es verdad que se peleó con Belinda, Danna Paola también confesó otras situaciones que nadie más conocía al aparecer de invitada en el programa de YouTube, Escorpión al volante.

La intérprete de Oye Pablo entró en detalle y le dio una recomendación al youtuber: Usar sus dotes de celebridad para evadir la justicia.

Danna relató que en alguna ocasión le mintió a una oficial de Tránsito para evitar una multa en la Ciudad de México fingiendo ser una regiomontana.

Me hice la regia, y le dije, ‘fíjese oficial que no soy de aquí, soy de Monterrey y mi prima me prestó la camioneta y la verdad es que no me lo sé es la primera vez que vengo a la capital…”, recordó la estrella mexicana.