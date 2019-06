“Le encantaban los tés”: Conductores de 'Hoy' recuerdan con cariño a Edith

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera la lamentable noticia de que Edith González murió la madrugada de este jueves tras una larga batalla contra el cáncer de ovario, el programa Hoy dedicó gran parte de su emisión a honrar la memoria de la actriz.

Además de entrevistar por teléfono a figuras del entretenimiento que tuvieron una estrecha relación con la fallecida artista, algunos de los conductores del matutino de Televisa compartieron en la sección ‘La Novela de Hoy’ algunas de las anécdotas que atesoran por haberlas vivido al lado de Edith.

La presentadora Andrea Escalona compartió que Edith fue una gran consejera para ella y que su amistad creció luego de que compartieran la pantalla chica en la telenovela Cielo Rojo.

Muy buena amiga, muy compartida, en lo personal me dio los mejores consejos, también en lo profesional, fuimos grandes amigas”, contó Escalona.

Y me enseñó a no descomponerme ante la vida. Cuando tuvo su momento fuerte en la enfermedad, tuve la oportunidad de estar con ella también, me invitaron a su casa de Pedregal, con su hijita, con su marido, con su té, le encantaban los tés, le encantaban los postres”, compartió también la conductora.