"Le faltó brasier": Critican atuendo de Ángela Aguilar en pelea del 'Canelo'

Ciudad de México.- Ángela Aguilar regaló una increíble interpretación del Himno Nacional durante la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas, sin embargo, la joven cantante no se ha salvado de las críticas.

A través de su cuenta de Facebook, la hija de Pepe Aguilar publicó un video en el que muestra su entrada al ring del MGM Grand mientras luce su figura de jovencita con un jumper color dorado con un gran escote en la espalda.

Los seguidores de Ángela no han dejado de criticar que la joven optara por no llevar puesta ropa interior, pues en su caminar era evidente que no la usó, mientras que algunos otros externaron que les gustaría haberla visto con un traje típico mexicano.

Le faltó brasier y humildad".

Hubiera sido perfecto verte usando uno de tus hermosos vestidos regionales".

Tiene talento, pero no es nada sencilla ni humilde".

Ella con su entrada de diva".

Muy presumida, no tiene la humildad del abuelo y el padre".

Extrañé tus hermosos vestidos".