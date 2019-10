¿Le gustan las mujeres? Jennifer Aniston se besa con Ellen Degeneres

California, Eu. - La comediante Ellen DeGeneres se besó con la actriz Jennifer Aniston en su propio show y lo compartió en sus redes sociales, los fans "enloquecieron" pues no comentó mucho sobre esta atrevida fotografiá.

En la descripción solamente colocó "Find out how this happened. Tomorrow." (Descubre como paso esto. Mañana.), haciendo referencia a que en su programa de televisión se vería este épico momento entre celebridades.

Algunos seguidores se mostraron emocionados, mientras que hubo otros que se sintieron totalmente disgustados, pues por alguna razón no les agradó la idea de que estas dos mujeres unieran sus labios.