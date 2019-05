¡Le gustan maduras! Gil engañaría a Sofía Castro con la propia 'Gaviota'

Ciudad de México.- A penas el pasado 17 de abril Sofía Castro confirmó su noviazgo con el actor Juan Pablo Gil y a pesar de que están en el pleno dulzor de su romance ha surgido el rumor de que el galán tiene sus ojos puesto en nadie más y nadie menos que su suegra, Angélica Rivera.

Este par de tortolitos ha conquistado la red al compartir tiernas fotografías de los momentos que pasan juntos.

Durante una entrevista retomada por De Primera Mano, Gil aseguró que jamás han escondido su noviazgo.

No pasa nada, no hay nada que esconder y no estamos haciendo nada malo, al contrario, estamos dándonos la oportunidad de ser felices y creo que ella se lo merece tanto como yo”.