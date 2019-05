¿Le importa el dinero? Ingrid Coronado revela qué ve en un hombre

Ciudad de México.- Ingrid Coronado dejó claro, en su visita al programa Intrusos, que de momento vive una “soltería de pareja y laboral”, sin embargo, eso no evitó que fuera cuestionada sobre un aspecto relacionado con su vida amorosa: qué es lo que prefiere en un hombre.

La exconductora de Venga la Alegría, en la actualidad soltera, expuso que no daba mucho pie a pensar qué es lo que busca en específico en los galanes, ya que simplemente está a dispuesta a conocer personas cuya forma de ser y sentimientos le agraden.

Si me pongo a pensar qué es exactamente lo que quiero, pues menos va a llegar. Más bien estoy como abierta a la posibilidad de que llegue alguna persona y que esa persona, su corazón, su alma, su mente, pues me guste”, indicó la presentadora.

Al ser cuestionada sobre la edad que sería ideal tuviera el potencial dueño de su corazón, la famosa dijo que sería no más de 55 ni menos de 40 años.

¿Qué es lo que no quiero? No quiero una relación que no sea sincera, me gustaría un hombre trabajador, de buenos sentimientos”, compartió Coronado.