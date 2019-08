"Le vale madr...": Esta sería la reacción de Alma Cero ante boda de Edwin Luna

Ciudad de México.- Durante el último programa de Ventaneando, dos conductores se encargaron de revelar cómo había sido la reacción de Alma Cero ante la boda de su expareja, Edwin Luna, y la modelo guatemalteca, Kimberly Flores.

Recordemos que hace algunos días los medios cuestionaron a Alma pero ella decidió mantenerse al margen y como toda una dama, prefirió no opinar al respecto.

Sin embargo, Daniel Bisogno y Pedro Sola confesaron la supuesta reacción de la actriz y comediante.

Recordemos que los periodistas participan en la obra de teatro El Tenorio Cómico, donde hace algunas semanas Alma estuvo cubriendo a la ‘Chica del clima’ en esta puesta en escena.

Los conductores aseguraron que Alma habría dicho que “finalmente se había librado del cantante”.

Mientras que Pedrito aseguró que Alma está feliz por el matrimonio de Edwin, refiriendo a que la prensa ya no la cuestionaría de su pasada relación.

Yo no me atreví a preguntar mucho porque me pareció inoportuno, pero ella aseguró que estaba contenta porque por fin se había quitado un peso de encima”, comentó Sola.