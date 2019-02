Legarreta dice qué la enamoró de Erik Rubín: “¡Ah, caray!, sentí la piel chinita”

Ciudad de México.- Una de las parejas más queridas del espectáculo es la de Andrea Legarreta y Erik Rubín, pues comparten siempre sus mejores momento, por supuesto al lado de sus hijas Mía y Nina.

A través del programa Hoy, Andrea confesó como se enamoró de su esposo y reveló detalles que nunca habían salido a la luz.

Participando en la sección A corazón abierto, la conductora dijo que conoció al padre de sus hijas en una discoteca, y que fue amor a primera vista.

Llegamos a una discoteca unos amigos y yo. Veo a Rafael Villafañe, uno de los mejores amigos de Erik y está con él. Me grita y me dice: Negra, ven, siéntate aquí’. Me dice: ¿cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos?. Entonces en el momento en el que yo me siento y mi brazo roza con su brazo, o sea, hizo que me olvidara de todo. Fue de ¡Ah, caray!, sentí esta energía de piel chinita’. Entonces nos pusimos a platicar”.