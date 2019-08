Legarreta, orgullosa de su figura: "No importa lo que digan, usaré bikini"

Ciudad de México.- Aunque este miércoles, Andrea Legarreta regresó a la conducción del programa Hoy luego de darse unas increíbles vacaciones por Irlanda y Reino Unido, la famosa no desaprovechó la oportunidad para publicar una fotografía que tenía pendiente.

La presentadora dejó ver su envidiable figura con una foto frente al espejo usando un candente bikini con el que dejó con la boca abierta a sus más de 3.5 millones de seguidores en su Instagram donde además escribió un fuerte mensaje:

Sí...Estoy en traje de baño... No... No me importa la edad que tengo...Sí... Voy a VIVIR intensamente hasta el último día de mi vida... No... No me importa el que dirán"