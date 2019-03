Legarreta recuerda el momento en el que un galán de telenovelas la rechazó

Ciudad de México.- Andrea Legarreta se remontó al momento en el que un reconocido galán de telenovelas la despreció durante la visita que este realizó al programa Hoy.

La conductora del famoso matutino de Televisa relató el momento incómodo en que Christian Meier no quiso acercarse a ella cuando le solicitó una fotografía juntos.

Le pedí una selfie a Christian Meier que vino de invitado, estaba haciendo una novela con Vicky Ruffo y Ariadne Díaz. Me acuerdo que vine y (le dije) una selfie, y pon tu que yo soy Christian (alejando con el brazo a uno de los reporteros del programa)”.

A lo que Galilea le dijo: “¿te quitó?”.

Legarreta agregó con una gran sonrisa:

Yo creo que pensó que quería con él. No, no sé, pero si es raro, porque realmente son más cariñosos”.

Finalmente, la también actriz dijo:

A lo mejor ya ni se acuerda, y es más de ‘don't touch me (no me toques)’”.