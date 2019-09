Lejana reconciliación: Frida Sofía dice que su madre la tiene bloqueada

Los Ángeles, EU.- Este fin de semana la cantante Frida Sofía celebró las fiestas patrias en la ciudad de Ontario, cerca de Los Ángeles, donde vestida con un traje típico mexicano interpretó varias canciones acompañada por un mariachi.

Fue en este lugar de California donde la famosa fue cuestionada sobre la turbulenta relación con su madre Alejandra Guzmán y si habrá un espacio para la reconciliación.

A mí no me ha pedido una reconciliación, me tiene bloqueada de todas partes, pero ya no me importa, porque como ella dice, que eso no se hace en cámaras, no sé en realidad la dinámica que ella esté manejando ahorita, porque está un poco contradictoria", comentó Frida.

Ya no quiero hablar de eso. No es que no me importe, pero ahorita, en serio, todo el drama, el veneno, sí ya lo escupí, ya. Llevo mucho tiempo hablando de eso, también es algo tóxico, del cual por eso lo saqué, y de lo cual yo tengo que sobrepasar, tengo que seguir con mi vida", expresó la cantante.

Por si fuera poco, confirmó que su familia materna la tiene bloqueada, porque le fue imposible opinar del nacimiento del bebé que tuvo Luis Enrique, el hermano de Alejandra.

Fui a Instagram y estoy bloqueada. Siempre me hacen lo mismo, pero me vale. No tengo nada que decir de algo que yo no sé", dijo Frida Sofía.