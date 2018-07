Lele Pons busca dejar su sello en 'La Voz... México'

Ciudad de México.- Lele Pons, nueva conductora de La voz… México aseguró que las comparaciones no le preocupan, pues está decidida a dejar su sello en la emisión.

Aunque no quiso adelantar detalles, Eleonora Pons, mejor conocida como Lele Pons, confirmó en una entrevista, que sustituye a Jacqueline Bracamontes en la conducción del programa.

“Yo vengo a darle mi sello a este programa, donde además le pienso quitar la sobriedad por lo que estoy planeando algunas cosas que en su momento se revelarán”, dijo la influencer y actriz venezolana.

Pons señaló estar lista para el reto y las críticas, aunque también sabe que esta oportunidad es una forma de seguir creciendo en su carrera.

Por lo que en su mente solo atraviesan ideas que pueden ayudarla a darle un toque único y fresco a su trabajo, pues desea que los participantes la vean como una amiga.

“Hay que darles confianza para que puedan estar más cómodos”, afirmó Pons, quien se encuentra de visita en México, afinando los detalles con el productor Miguel Ángel Fox, pues la emisión se estrenará en octubre.

“Yo lista para lo que venga y me siento como en casa, aunque no es la primera vez que vengo a la ciudad, pues tengo muchos amigos aquí, aunque esta vez la emoción me embarga por esta aventura como conductora, y al parecer voy sola”, explicó.

En cuanto a su imagen, señaló que no habrá cambios radicales, pero sí se verá muy reflejada su personalidad fresca y relajada que la ha caracterizado, “tengo muchas cosas que aportar y estoy ansiosa”.

Esta nota incluye información de: Notimex

Esta visita también le ha servido a la venezolana para nutrirse de ideas para sus contenidos en Internet, aunque no quiso dar detalles.