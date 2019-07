Leonardo DiCaprio es captado en cena romántica y vestido de incógnito en LA

California, EU.- El actor Leonardo DiCaprio y su novia Camila Morrone fueron captados disfrutando de su gran amor después de salir de cenar en el restaurant A.O.C en Los Ángeles, ayer por la noche.

Han estado disfrutando de una serie de citas de bajo perfil, así como haciendo alarde de su amor en la alfombra roja.

La estrella de Lobo de Wall Street, se tomó de la mano de su compañera modelo, mientras disfrutaban de su compañía.

Leonardo, intentó pasar desapercibido y fue de incógnito; se protegió la cara con una gorra de béisbol colocada debajo de la capucha de su sudadera.

El actor, cuyo último proyecto fue junto a Brad Pitt en Once Upon A Time In Hollywood, se vistió de manera informal para su noche de cita con jeans ceñidos y tenis.

Camila se veía un poco aturdida mientras camina del brazo de Leonardo, durante su discreto paseo por las calles poco iluminadas.

Tal vez al pendiente de algún reportero o paparazzi que pudiera sorprenderlos.

No es la primera vez que el actor trata de 'disfrazarse' para evitar a la prensa.