"Les pido ayuda para dejar de sufrir": La lastimosa despedida de Bárbara Guillén

Ciudad de México.- El día de ayer jueves 11 de diciembre salió a la luz la lamentable noticia del fallecimiento de Bárbara Guillén y aunque se desconocen las causas de su deceso, la actriz dejó una carta de despedida.

El pasado 5 de diciembre Francesa Guillén, hija de Bárbara y del también actor Alejandro Camacho, compartió en su cuenta de Facebook el desgarrador mensaje que escribió su madre.

El enorme escrito iniciaba solicitando diversos objetos para cuidar a la actriz y posteriormente ella dejó un gran mensaje en el que agradece por su vida y pide disculpas.

El tiempo que llevo viva, casi 4 meses esperando respuestas médicas que no llegaron, hicieron que perdiera mucho tiempo y solo por eso no quiero perder esta batalla, por ustedes, por mis perros y porque me lo merezco".