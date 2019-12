¡Les tira la onda para no pagar! Exhiben a Belinda por no saldar sus deudas

Ciudad de México.- Durante el reciente programa de Chisme No Like los conductores revelaron que Belinda estaría siendo exhibida en redes sociales por no pagar sus deudas.

De acuerdo con Elisa Beristain y Javier Cerani, varios músicos, productores y empresarios habrían creado un grupo de Facebook en donde relataron las malas experiencias que tuvieron con la intérprete de Luz sin gravedad.

Estas personas armaron una lista 'negra' de famosos o empresas que no pagan y Belinda estaría ocupando el tercer lugar.

La famosa cantante habría sido incluida en el grupo que lleva el nombre de 'Casas productoras que no pagan o se tardan en Pagar'.

Esta no es la primera vez que Belinda es exhibida por deudas pues en 2011 fue acusada de morosa por el director y productor Julio Carlos Ramos.