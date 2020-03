Leticia Calderón habla de su proceso como madre de joven con síndrome de Down

Ciudad de México.- En una entrevista telefónica con De primera mano, la actriz mexicana, Leticia Calderón, compartió cómo ha sido el proceso de ser madre de Luciano Collado, un joven con síndrome de Down.

Ha sido lo mejor que me ha pasado, a pesar que hace 16 años no tenía gran conocimiento ni ninguna experiencia, pero he aprendido. Estoy feliz y muy orgullosa de mi niño", indicó la artista.