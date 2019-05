'Levantan' a cantante grupero mientras visitaba a su abuelita en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del pasado 9 de mayo fue privado de la libertad el cantante grupero Tomás Antonio ’El Centenario’ en el destino turístico de Mazatlán, Sinaloa.

El comando armado subió al interprete a un vehículo mientras que otro sujeto se llevó el auto de Tomás.

El vicefiscal Regional en la zona sur de Sinaloa, Cruz Alejandro Flores Salazar, se pronunció al respecto.

No estamos hablando de un secuestro, es una persona que fue privada de su libertad, así fue denunciada por sus familiares desde el día siguiente inmediato cuando sucedió el hecho, no se cuentan ahorita con elementos para decir que es un secuestro porque no se ha pedido (un rescate)”.