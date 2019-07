Lewis Howes le dedica romántico mensaje a la 'Chica del Clima'

Ciudad de México.- Lewis Howes, el novio de Yaneth García, hace un par de horas a través de su cuenta de Instagram compartió una foto al lado de su novia, donde le dedico un romántico mensaje.

En la imagen aparecen ambos, el abrazando por detrás a la guapa 'Chica del clima', dándole un beso en su mejilla y esta se ve de lo más feliz con una amplia sonrisa, y en la descripción este le deja saber que la ama y agradece su presencia en su vida.

Lewis en múltiples ya ha demostrado el gran amor que siente por la joven conductora del programa Hoy, pues en cada imagen que comparte a su lado siempre le ha dedicado tiernos y románticos mensajes y este no fue la excepción.

#wcw a @iamyanetgarcia, a la que estoy extrañando hoy. He aprendido mucho de esta mujer que me sorprende. Muy agradecido por todas mis relaciones pasadas, lo que me enseñaron (lo bueno y lo malo) y por encajar mal. Porque me trajo a esta hermosa alma y para que experimentáramos magia juntos. Acabamos de empezar hermosa! Muy agradecido por todo! #Te amo”, se traduce del texto de Howes.