Liam Hemsworth por poco no actuaba junto a Miley Cyrus en ‘The Last Song’

Estados Unidos.- La historia de amor de Liam Hemsworth y Miley Cyrus siempre ha causado interés e impacto en el mundo del entretenimiento, sin embargo, después de que la pareja contrajera matrimonio en diciembre ha sido básicamente imposible que no sean cuestionados sobre los detalles del romance que los ha unido por una década.

En una entrevista con el programa Today, el actor australiano abrió su corazón sobre lo que significa Miley en su vida y recordó el proyecto profesional que le permitió conocerla hace 10 años: The Last Song, una película que por poco no protagonizaba al lado de la cantante.

Ese fue el primer trabajo que obtuve (en Estados Unidos) y literalmente eso pasó justo al final de mi visa de tres meses. Ellos contrataron a otro chico, y no funcionó con él”, relató el hermano de Chris Hemsworth.

Todo parece indicar que el destino se empeñó en que Liam fuera el elegido para emocionar a la audiencia con su personaje en The Last Song, un escenario que además le permitió encontrarse con el amor de su vida fuera de la pantalla.

Mi agente me llama, como susurrando, (y me dijo) ‘tienes que ir a Disney ahora mismo. No está funcionando con el otro chico. Tienes que ir y leer con Miley otra vez’… Fui y todo el mundo comenzó a aplaudir como, ‘¡debimos elegirte a ti primero!’”, contó Liam Hemsworth.

Además de relatar ese increíble detalle sobre el momento en que conoció a Miley, Liam compartió cómo supo que era el momento indicado para unir su vida en matrimonio a ella.

Hemos pasado por mucho juntos en los últimos 10 años, así que sentí que era tiempo… me siento muy feliz y muy afortunado de estar con una gran persona”, expuso el actor.

De acuerdo con diversos medios, el intérprete también habló durante la entrevista de un gran gesto que Cyrus tuvo con él: usar su apellido.

Evidentemente a ella se la seguirá conociendo como Miley Cyrus, pero sí, ha tomado mi apellido y me parece algo genial. Yo no le pedí en ningún momento que lo hiciera, pero es verdad que me hace ilusión y creo que es un detalle muy lindo. Cuando le pregunté que si estaba segura, ella fue tajante: 'Por supuesto que voy a usar tu nombre", reportan que expuso Hemsworth.

Las conmovedoras declaraciones de Liam llegan luego de que Miley revelara más imágenes de su íntima e inolvidable boda.