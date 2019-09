"Libre de cáncer": Hijo de Héctor Suárez confirma que la cirugía fue un éxito

Ciudad de México.- El actor, Héctor Suárez Gomís, hijo de Héctor Suárez, habló con la prensa y mostró su felicidad al hacer oficial que la cirugía de su padre donde le extirparon vejiga y próstata a sido un éxito, por lo que después de cuatro años ya está libre de cáncer.

Muy feliz, sobre todo porque había un ligero miedo de que el cáncer se hubiera ido al colón, era el único miedo que teníamos todos, incluso el doctor, pero no encontró absolutamente nada, porque incluso pensó que el colón podía estar pegado a la vejiga y no", dijo Gomís.

También platicó que posiblemente ambos vuelvan a trabajar juntos en un proyecto actoral, con lo cual bromeó sobre la condición del histrión de 80 años.

Si está bien y el lo quiere hacer yo feliz, le si, pero ahora nos tenemos que burlar y le dije: 'wey yo no trabajo con gente incompleta y tu no tienes ni riñones ni próstata ni vejiga, y además no se te para a partir de ahorita, entonces yo no trabajo con gente así, yo también estoy incompleto, no tengo un hue... y pelo, pero tu no tienes más cosas".