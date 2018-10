Lidia Ávila le habría sido infiel a su esposo con Miguel Islas

Ciudad de México.- A pesar de que Lidia Ávila mantiene un matrimonio estable con Isaac de Hita, ha trascendido que la integrante del grupo OV7 tuvo un fugaz romance con Miguel Islas, durante la gira de los 90's Pop Tour.

De acuerdo a la revista TV Notas, fue una persona cercana a Lidia quien contó la historia de su desliz, mismo que casi le cuesta su matrimonio y el final de la gira, pues de Hita es socio del proyecto que lidera Ari Borovoy.

El show va muy bien y la gente no deja de venir a divertirse; sin embargo, hace poco casi se viene abajo. A pesar de que El Círculo funcionaba muy bien y estaba acoplado con los otros grupos, de última hora, el esposo de Lidia Ávila, quien es socio del espectáculo, decidió sacarlos porque tuvo un problema con Miguel Islas. En una junta, Isaac dijo que no quería verlos dentro del show, y que dejaría de invertir si Ari Borovoy los volvía a contratar; no dio razones y se retiró del lugar”, dijo el amigo de la artista.