Lili Estefan abre su corazón y confiesa cómo ha sido su vida tras el divorcio

Estados Unidos.- Luego del proceso postdivorcio que ha vivido, Lili Estefan mencionó que ha sido un momento difícil, aunque con mucho aprendizaje en el ámbito personal tras su separación con Lorenzo Luaces.

En el plano profesional, la conductora de El Gordo y la Flaca hizo su debut en Hollywood con su participación en la película Zombieland: Double Tap, aunque afirmó que apenas es el inicio de algo importante.

Me gustaría hacer la película completa, ser la protagonista de una película ¿por qué no? Una estrella en Hollywood, y me falta Broadway, subirme al escenario y hacer algo en Broadway. Hay muchas cosas que de verdad se pueden hacer”, mencionó la cubana.