Lili Reinhart festeja los 27 años de Cole Sprouse con romántico poema

Estados Unidos.- La actriz estadounidense, Lili Reinhart, a través de su cuenta de Instagram le escribió y compartió un romántico poema a su actual pareja, Cole Sprouse, uno de los famosos gemelos de Zack y Cody, serie que los llevó a la fama, por motivo de felicitarlo este 4 de agosto por su cumpleaños 27.

Cole y Lili han estado una relación desde hace poco más de dos años, aunque hace un mes una fuente supuestamente cercana a la pareja había señalado que habían terminado la relación, pero poco después estos desmintieron la ruptura con una imagen en sus respectivas redes sociales y ahora la actriz de 22 años felicito a su novio con un romántico poema.

Trate de encontrar un poema que podría enviarte porque mis palabras estaban fallando, pero busqué y no encontré nada que te hiciera justicia, todos estos poemas de amor no pueden hacerlo bien, las palabras de nadie más podrían encajar, no han sabido la fortuna que es amarte", escribió Lili.