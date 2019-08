Lis Vega a los ataques por cirugías: "No importa que me digan Michael Jackson"

Ciudad de México.- La cubana Lis Vega sorprendió con sus declaraciones durante una entrevista para TVNotas pues confirmó los rumores de diversas cirugías estéticas y asegura que no le importan las críticas.

La actriz y cantante de 41 años es una de las mujeres del espectáculo con mayor numero de seguidores, pues los suele consentir con candentes publicaciones en las que muestra su cuerpo.

Durante la plática con la revista Lis detalló que muy pronto se hará nuevos arreglitos. El próximo mes de octubre, la cubana cumplirá 42 años y esto es lo que piensa de la edad.

La verdad es que invito a las mujeres a que no le tengan miedo a la edad, es un número que no tiene ninguna importancia y si te sientes de 20, adelante".

Sobre las cirugías estéticas, la candente cantante aseguró que seguirá acudiendo al cirujano, pues no está en contra del bisturí.

No, pero soy una figura pública y me seguiré haciendo mis arreglitos y poniéndome bótox, no importa que digan que parezco Michael Jackson. Yo no estoy en contra de los arreglos".