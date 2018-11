Lis Vega afirma estar separada de su esposo y desmiente nuevo romance

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el programa 'De Primera Mano', Lis Vega afirmó estar separada de su esposo Mauro Riveros, luego de un matrimonio de alrededor de un año.

Yo también tengo el derecho de guardar también mis cosas, no se puede ir por la vida hablando de todo, hay cosas que uno se guarda por respeto a ti, a tu familia. Claro, uno se equivoca, hay un camino, ya no tengo 25 ni 30 años como cuando empecé, ni 13, ya soy una mujer de 41 años que de algo me han servido los tropiezos", indicó Lis Vega, quien expuso que no quería hacer pública su separación de Mauro.

La gente sabe que un divorcio es un fracaso difícil para una mujer y para un hombre. O sea, para qué seguir lastimando, qué necesidad, no nos gustaría a nadie que nos pase eso, entonces no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan. Es respeto lo único que pido, siempre lo he pedido", agregó la actriz.

La bailarina también habló sobre los rumores de un posible romance con el joven cantante Rommy, quien colabora con ella en el tema musical Beibe Ven.

De acuerdo con lo informado, el video protagonizado por Lis y Rommy para dicha canción alimentó la especulación de que pudiera haber algo entre ellos, además de ser criticado por ser considerado muy explícito.

He salido desnuda en muchísimas fotografías muchísimas veces, llevo cinco revistas... Si salgo desnuda no sé de qué se espantan la verdad, si eso ya es el pan nuestro de cada día".