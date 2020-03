Lis Vega no se arrepiente de sus videos eróticos: "Para mí el pudor no existe"

Ciudad de México.- La actriz y cantante Lis Vega confesó no tener miedo a mostrarse tal cual es, para ella el pudor no existe y que tampoco se inmuta ante las críticas, sobre todo, de aquellas que provienen de otras mujeres.

Me siento agusto con mi cuerpo, de repente tengo críticas, sobre todo de los que me conocieron de telenovelas y han visto cambios en mí; antes era rubia, no tenía labios, estaba más fuerte, muy metida en las drogas y ahora que estoy más sana me gusta lo que veo en el espejo”, señala.