"Lisiada y divorciada": Galilea Montijo vuelve y rompe el silencio sobre su vida

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 11 de noviembre Galilea Montijo regresó al programa Hoy y de inmediato rompió el silencio para hablar de los rumores de su divorcio, así como sus ‘arreglitos’ y otros aspectos de su vida privada.

La presentadora explicó que su ausencia se debía que “primero se juntaron con nuestras dos semanas de vacaciones” y posteriormente confirmó que sí había fallecido su cuñada.

Acto seguido, Gali habló de los rumores sobre sus operaciones y las supuestas complicaciones que esto le había provocado.

De que sí andaba en los nuevayores (Nueva York) gastando, ¡oye, que me regresen mi dinero!, porque yo la cara me la veo igual, estaban diciendo que me operé la cara y el cuerpo y me los veo igual”.