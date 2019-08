Livia Brito revela el motivo por el que se separó de Said 'El Caballero' Urbano

Ciudad de México.- Tras haber estado hace un mes en vuelto en la polémica sobre la infidelidad de su expareja, Said 'El Caballero' Urbano, con otros hombres, Livia Brito, en exclusiva para el programa Hoy desmintió dichos señalamientos y reveló el verdadero motivo.

He estado platicando mucho con mi pareja, mi expareja, y vemos que pasó, que ha estado pasando, que no que si que fue que tal, digo, al fin y al cabo yo tengo trabajo, no voy a tener como mucho tiempo, quisiera reconsiderar la relación porque fueron tres años, y yo creo que llegamos a la rutina, el casi no verse, el no prestarse atención, no se, pero lo de la revista no tiene nada que ver, todo es falso", dijo Livia.