Liz Gallardo confiesa tener cicatrices en la cara por 'mala' micropigmentación

Ciudad de México.- La actriz, Liz Gallardo, confesó que desde inicios del año ha sufrido malos momentos, luego de que ha intentado corregirse una micropigmentación, la cual no le gustó el resultado.

Gallardo asegura que el tratamiento que se le suministra para corregir la base de sus cejas, le provocó quemaduras de segundo grado, por lo que le quedará una cicatriz de por vida en la cara.

Sí, el ácido carcomió mi piel y tuve una quemadura de segundo grado; cuando me lo estaban poniendo, sentía que me picaba y ardía, pero pensé que era normal y me aguanté. A los tres días empezó mi martirio", comentó.