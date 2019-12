Lizbeth Rodríguez habla de polémica de Badabun: "Falso como exponer infieles"

Ciudad de México.- Este domingo 15 de diciembre Lizbeth Rodríguez compartió un nuevo video en su canal personal de Badabun para aclarar dudas y hablar de las acusaciones de sus compañeros sobre Badabun.

Me siento triste, me siento muy abrumada, desconcertada, rara", relata la conductora de Exponiendo Infieles .

La originaria de Tijuana respondió a algunas preguntas de sus seguidores para negar tajantemente que ella haya sido víctima de acoso y maltrato dentro de la empresa.

Lizbeth aseguró que si en algún momento hubiera recibido algún tipo de maltrato no se hubiera callado, además detalló que ya se había comunicado con sus compañeros y les ofreció su total apoyo.

Ante la pregunta de que si seguiría en Badabun, la youtuber explicó sentirse muy triste pues tanto ella como sus compañeros se quedaron sin empleo.

Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo...Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe”.