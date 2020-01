Lizbeth Rodríguez preocupa a sus fans al haber sido picada por "un bicho raro"

Ciudad de México.- A través de su cuenta oficial de Instagram, Lizbeth Rodríguez mostró los efectos que tuvo al ser picada por un insecto desconocido en la pierna izquierda.

La youtuber reveló que presentó urticaria, fatiga, además de dolores en el estómago y oído, situación que la llevó ha ser revisada por un médico de un hospital en Nayarit.

Pese a que en un principio Rodríguez aseguró que su herida había sido provocada por una araña, horas después explicó que se debía a "un bicho desconocido".

Me duele mucho la pierna, como que me está quemando. Me dijeron que no era picadura de araña como yo pensé, pero no supieron decirme que bicho fue. Voy a estar en contacto con la toxicóloga para ver cómo evoluciona", dijo la influencer.