Lizbeth Rodríguez responde a críticas por fotografía en la que sale desnuda

Tijuana, BC.- Hace precisamente uno días que la famosa presentadora de Badabun, Lizbeth Rodríguez subió una fotografía a Instagram en la cual salía parcialmente desnuda, y decía que no sabía que ponerse.

Muchos de sus seguidores amaron esta imagen, mientra que otros tantos soltaron todo su odio y criticaron duramente que hiciera esto, con argumentos en los que hacían referencia a que no era correcto por ser madre, o por su cuerpo, etc., etc.

Pues esta vez para contestar a estas criticas decidió compartir una imagen de ella bajo un vestido con el mensaje "iViva México! Así, porque mi cuerpo es ofensivo."

Algunos fans volvieron a criticarla:

Tu cuerpo no es ofensivo pero siempre tratas de empeñarte en verte vulgar."

¿Y los zapatos?"

Vieja operada sin autoestima."